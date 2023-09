Calciomercato Lazio, idea Greenwood: serve l’ok di Sarri

Poche ore e terminerà la sessione estiva di calciomercato. La Lazio, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe ancora un ultimo colpo nel mirino: si tratta di Mason Greenwood. I capitolini stanno provando il blitz finale per l’attaccante inglese, classe 2001, libero dopo che il Manchester United ha deciso di rinunciare a lui. Ci sono stati dei contatti tra le parti e Greenwood ha aperto al trasferimento in Italia. Adesso serve l’ok di Sarri per poter portare a termine l’operazione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: