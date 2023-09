Conference League, la Fiorentina passa i preliminari recuperando il Rapid Vienna

Quest’oggi, alle ore 17:00, presso Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone, la Società Valmontone 1921 ha presentato la stagione sportiva 2023/24 alla presenza delle Istituzioni e della stampa.

All’evento, in particolare, ha partecipato il Sindaco del Comune di Valmontone, Veronica Bernabei, il Patron del Club, Manolo Bucci, il Presidente della Società, Lucia Lucciola, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Consigliere e Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, ed in ultimo, tramite un video saluto, il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito. Di seguito le parole del presidente biancoceleste:

“Desidero inviare un caloroso saluto a tutti i presenti, in particolar modo a Manolo Bucci, al quale sono legato da un profondo legame di amicizia, a tutte le istituzioni, all’amministrazione del Comune di Valmontone ed al Sindaco Veronica Bernabei. Sono molto legato a questo territorio e ricevo con favore notizia della proficua sinergia tra le istituzioni locali ed il mondo dell’imprenditoria. So quanto sia impegnativo cimentarsi in un progetto sportivo ed imprenditoriale e, per questo, voglio rendere omaggio anche al Comune di Valmontone che, come testimoniato anche dall’evento di oggi, sta investendo in un grande patrimonio umano e valoriale di cui è foriero lo sport. Conoscendo molto bene Manolo Bucci e le sue indubbie capacità imprenditoriali, sono certo che il territorio e la popolazione di Valmontone potranno beneficiare sempre di più di questo forte connubio. Spero di potervi presto portare fisicamente la mia testimonianza: un caloroso saluto a tutti voi”.

dal comunicato stampa del Valmontone 1921

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: