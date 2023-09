Di Marzio: “Lazio su Oscar Bobb”

Tra poche ore ci sarà il gong che darà lo stop alla sessione di calciomercato estivo, con i vari club impegnati nelle ultime operazioni in entrata e in uscita. Come scritto da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, potrebbero esserci delle novità per ciò che riguarda il mercato in uscita. Come scritto dall’esperto di Sky Sport, laavrebbe fatto un tentativo per, esterno classe 1996 che da diverso tempo non rientra più nei piani della Lazio. Da capire se l’algerino possa effettivamente accettare la proposta di un club di Serie C, pur di tornare protagonista.