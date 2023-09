ESCLUSIVA| Napoli-Lazio, il doppio ex Raffaele Sergio: “Biancocelesti con una propria fisionomia e acquisti adatti, non mi spiego la partenza. Ecco cosa manca alla squadra di Sarri…”

Sabato sera un appuntamento complicatissimo per la Lazio contro il Napoli in trasferta con l’intento di dare la svolta al campionato dopo aver acquisito 0 punti nelle prime due gare contro Lecce e Genoa. Una partenza decisamente fuori dai pronostici: ecco perché una svolta deve arrivare proprio nello stadio dei campioni d’Italia, cercando di raggiungere un risultato agguantato lo scorso anno con il gol di Matias Vecino. Dei punti che sarebbero importanti in vista della pausa per le nazionali. Per commentare la gara che andrà in scena domenica al Maradona è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it il doppio ex Raffaele Sergio.

Che gara dobbiamo aspettarci di Napoli-Lazio?

Una partita molto difficile, la Lazio è in un momento dove le cose sono complicate sotto l’aspetto tecnico. Poteva fare dei punti ma ha avuto delle difficoltà, speriamo trovi un equilibrio tecnico e tattico importante, perché la gara è molto difficile.

Una partenza fuori dai pronostici per la Lazio, ancora ferma a 0 punti. Come ti spieghi ciò?

Non lo so, faccio fatica anche perché mi sembra una squadra con una propria fisionomia e con degli acquisti adatti a Sarri. In questo momento non ha un equilibrio in campo e non ha la cattiveria giusta per fare la partita. Ho visto una squadra un po’ senza anima. E’ stata un po’ sfortunata, ma va trovato un equilibrio. Sono convinto che con il tempo Sarri riuscirà a trovarlo. Penso che non sia facile perché sabato c’è una gara proibitiva. Ma quello che conta per la Lazio è ritrovare lo spirito giusto.

Cosa manca alla squadra di Sarri?

Qualcuno è arrivato in ritardo, altri non hanno seguito la preparazione. Il mercato aperto fa dei danni, sotto certi aspetti. Penso che in questo momento la Lazio deve ritrovare lo spirito giusto, combattivo. Con il mercato aperto non è facile. Mi auguro che con tutti gli effettivi della rosa si possa lavorare con maggiore sicurezza ed equilibrio. Perché a livello di mercato si è mossa bene. Bisogna lavorare. Mi dispiace per queste due partite in cui si sono persi punti sul campo.

Il Napoli, invece, lo vedi cambiato dallo scorso anno?

Più o meno sul campo sono cambiati poco, è stato bravo Rudi Garcia a non alterare niente. La squadra è molto competitiva e con riserve importanti. Io credo che il Napoli, con un po’ di fortuna, può ritentare il bis dello scudetto. Ne ha tutte le qualità.

Riusciranno a ripetersi?

L’Inter ha fatto un ottimo mercato, intelligente e con spese mirate. Idem il Milan, che ha preso giocatori importanti. Loro due saranno le squadre che daranno fastidio al Napoli. La Juve deve risolvere qualche equilibrio di squadra, ma può fare qualcosa di importante.

Un tuo ricordo su Napoli-Lazio?

L’intreccio più importante è Lazio-Napoli del 6 gennaio, il primo anno in Serie A e una vittoria per 3-0 contro il Napoli dello scudetto, con Maradona e Careca in campo. Un intreccio per me molto importante.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: