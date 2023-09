FORMELLO – Hysaj si candida per la corsia mancina di difesa, dubbio in cabina di regia

Nel pomeriggio di ieri è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Tre stagioni dopo l’ultima volta, nelle quattro urne di Montecarlo, era presente anche la Lazio, reduce da un’ottima stagione l’anno passato, che ha portato alla qualificazione alla fase a gironi grazie al 2° posto in campionato. I biancocelesti, inseriti in terza fascia, sono stati sorteggiati nel Girone E: prima urna che ha portato i Campioni d’Olanda del Feyenoord, nella seconda fascia è arrivato l’Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone, mentre in quarta fascia il Celtic Campione di Scozia.

Un girone avvincente, equilibrato, ma allo stesso tempo difficile vista la competizione. Con un occhio ai precedenti europei, contro le tre squadre sorteggiate, è un gruppo all’insegna del riscatto in casa Lazio.

FEYENOORD

La prima fascia ha portato il Feyenoord, vincitore dell’Eredivisie 2022/2023. Contro la squadra olandese, sono quattro i precedenti contro la Lazio nelle competizioni Uefa. I primi due risalgono alla stagione 1999/2000: nella seconda fase a gironi di Champions League, i biancocelesti furono inseriti nel Girone D proprio con la squadra olandese. Nel match d’andata, allo Stadio Olimpico di Roma, fu il Feyenoord a portare a casa i tre punti, rimontando l’iniziale vantaggio biancoceleste firmato Juan Sebastián Verón (1-2). Il ritorno invece, in Olanda, si chiuse con un pari a reti bianche, 0-0. Quel girone si chiuse poi con la Lazio al primo posto, staccando il pass per i Quarti di Finale, mentre il Feyenoord, terzo, fu eliminato.

Gli altri due precedenti invece sono molto recenti: Lazio e Feyenoord si sono trovati nel Girone F dell’Europa League dell’anno scorso, 2022/2023. Anche questa volta il match d’andata si è giocato nella Capitale, con i biancocelesti che si sono imposti con un netto 4-2, grazie alle reti di Luis Alberto, Felipe Anderson e Matías Vecino (doppietta). Nella gara di ritorno, fu il Feyenoord a conquistare i tre punti: la vittoria per 1-0 fu decisivo per il passaggio del turno, con la squadra olandese che concluse la fase a gironi al primo posto, mentre la Lazio fu eliminata dall’Europa League, chiudendo il girone al terzo posto e retrocedendo di conseguenza ai Playoff di Conference League.

ATLETICO MADRID

Nella seconda fascia la Lazio ha pescato l’Atletico Madrid, reduce dal terzo posto nella scorsa Liga. Anche contro gli spagnoli, come per il Feyenoord, sono quattro i precedenti dei biancocelesti nelle competizioni europee. Le prime due sfide tra Lazio ed Atletico Madrid risalgono alla stagione 1997/1998. I due club si affrontarono in Semifinale di Coppa Uefa. L’andata si disputò in Spagna, con la Lazio di Sven Göran Eriksson che vinse per 0-1 grazie alla rete di Vladimir Jugović. Il ritorno, allo Stadio Olimpico di Roma, terminò con un pareggio per 0-0, permettendo così ai biancocelesti di eliminare l’Atletico e di conquistare l’accesso alla Finale (persa poi per 3-0 contro l’Inter).

Per gli ultimi due precedenti bisogna tornare alla stagione 2011/2012. Dopo aver passato la fase a gironi di Europa League, Lazio ed Atletico Madrid si affrontarono nella fase ad eliminazione diretta, più precisamente ai Sedicesimi di Finale. Nella gara d’andata, all’Olimpico, dopo il vantaggio biancoceleste firmato Miroslav Klose, la squadra di Diego Pablo Simeone rimontò il risultato, vincendo la prima sfida per 1-3. Al ritorno, una settimana dopo, fu ancora una volta l’Atletico a vincere la sfida, questa volta per 1-0. Lazio eliminata dunque, mentre l’Atletico vinse quell’edizione dell’Europa League, battendo in Finale l’Athletic Bilbao (3-0).

CELTIC

La quarta ed ultima urna del sorteggio ha portato il Celtic, vincitore della Scottish Premiership 2022/2023. Contro gli scozzesi sono solamente due i precedenti della Lazio nelle competizioni Uefa, entrambi negativi per i biancocelesti.

Stagione 2019/2020, Lazio e Celtic si trovarono anche in quella occasione nel Girone E, ma in Europa League. Nella terza giornata della fase a gironi, al Celtic Park di Glasgow, i padroni di casa rimontano nel secondo tempo l’iniziale vantaggio biancoceleste firmato Manuel Lazzari, vincendo per 2-1. Stesso risultato anche all’Olimpico, nel quarto turno, sempre con il Celtic che, prima va in svantaggio, con il gol di Ciro Immobile per la Lazio, e poi rimonta conquistando i tre punti (1-2). Il Girone E si concluse con l’eliminazione dei biancocelesti (terzi), mentre il Celtic primo, concluse il suo percorso ai Sedicesimi di Finale contro il Copenaghen.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: