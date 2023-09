Il Tempo | Lazio, subito Guendouzi: Sarri ci pensa

Colpo in extremis per rinforzare il centrocampo della Lazio. Matteo Guendouzi (ieri l’ufficialità), arrivato mercoledì pomeriggio a Roma, ha messo piede ieri nel centro sportivo della Lazio, segnando ufficialmente il suo primo giorno come giocatore biancoceleste. Dopo settimane di trattative e rumors, l’arrivo del francese dalla Ligue 1 è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi laziali. Il giocatore, noto per la sua grinta e la sua capacità di coprire ogni centimetro del campo, è visto come l’ultimo tassello che mancava al mosaico di Sarri. Durante la sua prima giornata, Guendouzi ha avuto l’opportunità di familiarizzare con le strutture, incontrare i nuovi compagni di squadra e fare una chiacchierata conoscitiva con l’allenatore. La sua presenza non è passata inosservata, così come non è passata inosservata la sua prima foto con la maglia della Lazio. Il presidente Lotito, in una breve dichiarazione, ha espresso la sua soddisfazione per l’acquisizione: «Guendouzi porta con sé non solo talento, ma anche una mentalità vincente. Siamo certi che sarà un elemento chiave per la nostra stagione, specialmente con gli impegni in Champions League».

Mentre si prepara per la sua nuova avventura in Serie A, i tifosi biancocelesti sono già impazienti di vederlo in azione. Con la sua capacità di recuperare palloni, la sua tecnica e la sua determinazione, Guendouzi promette di diventare rapidamente uno dei titolari della nuova Lazio. E non stupirebbe di vederlo in campo già nella trasferta del Maradona. Rispetto agli altri acquisti dell’estate, Matteo è già in condizione. Con il Marsiglia è entrato in due delle tre partite di Ligue 1 disputate dall’OM. Sicuramente il suo nome rientrerà nell’elenco dei convocati, con Sarri che sta valutando con attenzione chi schierare in mezzo al campo. Vecino non è al meglio, quindi potrebbe esserci una nuova occasione per Kamada. Ma attenzione alle sorprese. Non ce ne dovrebbero essere invece nell’ultimo giorno di mercato della Lazio. Si lavora solo in uscita: il Parma ha fatto un sondaggio per Fares (operazione complicata), mentre Kamenovic potrebbe andare in Turchia. Definito invece il prestito di Furlanetto alla Fermana, con Mandas – portiere greco arrivato dal OFI Creta – che rimarrà come terzo alle spalle di Provedel e Sepe. Intanto è naufragata la possibilità per la Lazio di arrivare a Bonucci. L’ormai ex centrale della Juve ha firmato con l’Union Berlino. Niente Bonucci per. Sarri, quindi. Dopo Lloris, la Lazio ha deciso di abbandonare anche la pista del centrale classe 1987.

Intanto sono 29.500 le tessere vendute per il campionato: oggi il presidente Lotito decide se lanciare i mini-abbonamenti per la Champions. Il Tempo/Daniele Rocca

