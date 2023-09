La Repubblica | Sarri contro Simeone, la sfida Champions

L’ennesimo secco “no” di Sarri a Bonucci abbassa il sipario sul mercato della Lazio. Era Leo l’ultimo colpo potenziale a cui si riferiva Lotito, che salvo sorprese dell’ultimo istante chiuderà con otto acquisti la sua estate passata da presidente-direttore sportivo, con gli ultimi due colpi, Mandas e Guendouzi, già in campo ieri pomeriggio e destinati alla prima convocazione per domani al Maradona. In pieno stile Lloris, il patron ci ha provato fino alla fine a convincere Sarri su Bonucci, ma ancora una volta è stato il tecnico ad avere la meglio. L’ex capitano della Juventus ha aspettato fino a ieri mattina la Lazio, ma alla fine, stanco dell’incertezza, ha aperto alle altre possibilità, su tutte l’Union Berlino.I tedeschi si erano fatti avanti da tempo, ma ormai la pista si era raffreddata. Eppure in extremis l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, è riuscito a riaprire i discorsi e a chiudere la trattativa in qualche ora, con il campione d’Europa che nel tardo pomeriggio ha raggiunto la Germania.

Bonucci per lasciare la Juventus aveva accettato di abbassarsi lo stipendio da 4,9 milioni a 3,5, con una larga fetta pagata dai bianconeri, stesse condizioni con le quali diventerà un calciatore dell’Union Berlino. Decisiva la Champions League per la decisione del difensore, per questo il tentativo del Genoa è stato rispedito al mittente.

AFFARI – Con il possibile nono colpo in entrata ormai sfumato, ora il direttore Fabiani avrà meno di 24 ore per chiudere diverse cessioni. Dopo le partenze in prestito di Marcos Antonio al Paok e Adamonis al Perugia sono rimasti in cima alla lista Fares (che ieri si è allenato in gruppo), Kamenovic e Diego Gonzalez, senza dimenticare Basic, ieri non considerato nella tattica e che ormai troverà sempre meno spazio nelle gerarchie di Sarri. Sul terzino franco-algerino si sta lavorando col Girona, ma anche con i club sauditi, destinazione che permetterebbe di piazzarlo anche entro il 7 settembre. Stesso discorso per Kamenovic, per il quale però non si è manifestato alcun interesse a differenza del giovane Gonzalez, che tra l’altro la Salernitana ha provato a inserire in uno scambio con Sepe prima di tirarsi indietro alla richiesta di 5 milioni per il riscatto da parte di Lotito.

In caso di mancata sistemazione il paraguaiano resterà a Formello alternandosi tra prima squadra e Primavera. Tornerà in Serie C invece Furlanetto, destinato a un prestito secco alla Fermana. Il Messaggero/Valerio Marcangeli

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: