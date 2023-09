Marcos Antonio saluta i tifosi della Lazio e sbarca in Grecia – FOTO & VIDEO

Pochi minuti fa la Lazio ha ufficializzato sul proprio sito la cessione di Marcos Antonio ai greci del PAOK. Il brasiliano ex Shakhtar ha salutato i tifosi biancocelesti con un post su Instagram, in cui ha scritto: “Grazie a tutti i Laziali, esco con la testa alta e felice per tutto quello quello che ho passato con voi. Ci vediamo dopo!“. Subito dopo ha pubblicato un video che annuncia il suo passaggio al PAOK.

