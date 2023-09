Union Berlino, le prima parole di Bonucci: “Ecco perché ho scelto di venire qui”

In mattina è arrivata l’ufficialità di Leonardo Bonucci all’Union Berlino. Il difensore ex Juventus si è unico al club tedesco dopo essere stato corteggiato dalla Lazio, che però non è mai stata convinta su si lui.

Queste le parle del difensore:

“Per me è speciale andare a giocare all’estero, è la prima volta nella mia carriera. All’Union ho l’opportunità di giocare ancora ai massimi livelli e di supportare la squadra in un percorso impegnativo con tre competizione. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova fase della mia carriera”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: