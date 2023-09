CdS | Sarri tace. Il mistero della Lazio sparita

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio stasera sarà impegnata al Maradona, dove nel finale della scorsa stagione partì la rimonta decisiva per centrare la qualificazione in Champions League. Per una grande partita c’è bisogno però di ritrovare la vera Lazio, sparita nei primi 180 minuti di un avvio di campionato molto più problematico del previsto: al netto delle difficoltà dei nuovi come Kamada, zero punti tra Lecce e Genoa sono difficilmente giustificabili. Servirà dunque un segnale per evitare la terza sconfitta, considerando anche che mai la Lazio ha iniziato un campionato con tre sconfitte nelle prime tre gare giocate. In attesa della sosta, tra i nuovi acquisti solo Kamada partirà per il Giappone: con Guendouzi, Rovella, Isaksen e Castellanos che rimarranno a Roma, saranno certamente giorni utili per far arrivare concetti che in ritiro non sono stati trasferibili.

