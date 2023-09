La Repubblica | Dal giallo Greenwood alla sfida Ciro-Osimhen. E Lotito punge i Friedkin

Le ultime 24 ore del mondo Lazio hanno visto i social infiammarsi per l’operazione Greenwood, tra favorevoli e contrari. Come raccontato da La Repubblica, l’inglese continua ad essere nell’occhio del ciclone per le accuse di violenza nei confronti della compagna, con Lotito che ha spiegato come ci avesse provato fino all’ultimo. Dopo le due sconfitte in campionato è però tempo di pensare al match di Napoli, con Sarri che dovrebbe riproporre lo stesso undici visto nelle prime due, fatta eccezione per Hysaj che si gioca il posto con Lazzari. Guendouzi in allenamento ha mostrato parametri atletici importanti, per cui potrebbe essere della gara a match in corso: possibile la staffetta con Kamada, mentre Vecino si è allenato regolarmente e Pedro potrebbe tornare in panchina dopo i problemi alla caviglia. Il mercato ha portato dunque otto nuovi calciatori, con 62 milioni spesi per i cartellini, che arrivano a 100 tra stipendi e commissioni: “Sono quello che ha speso più di tutti. Altri non hanno comprato nessuno, prendendo solo giocatori in prestito“, le frasi di ieri del patron biancoceleste.



