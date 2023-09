Il Messaggero | A Napoli col mago

In un inizio shock contraddistinto da zero punti ottenuti tra Lecce e Genoa, la Lazio si aggrappa a Ciro Immobile per cercare di smuovere finalmente la classifica. Per farlo servirà ritrovare la condizione offensiva migliore, dato che il solo gol siglato a Lecce non è un bottino positivo dopo le due prime gare: per vincer al Maradona, lo scorso anno i biancocelesti offrirono una prestazione perfetta, e ne servirà una simile stasera per fermare ancora i campioni d’Italia. Per fare tutto questo servirà appunto il miglior Immobile, marcatore dell’unica rete segnata fin qui dalla Lazio, in una serata che vedrà il capitano biancoceleste impegnato nella sua trecentesima gara con la maglia della Lazio: 197 gol e 49 assist nelle prime 299. Oltre a quella di Immobile, come riporta La Gazzetta dello Sport, serviranno due prove importanti da parte di Felipe Anderson e Zaccagni, protagonisti di un inizio piuttosto timido: per l’ex Hellas sarà un’occasione importante anche per festeggiare la convocazione in Nazionale ottenuta finalmente nella serata di ieri.

