Il Tempo | Primo crocevia Lazio

Pe rialzare la testa la Lazio si imbatte nella trasferta probabilmente più proibitiva dell’intero campionato, andando ad affrontare in trasferta il Napoli campione d’Italia in carica. Come riportato da Il Tempo, dopo questo pessimo inizio dal match di stasera deve arrivare un segnale differente, soprattutto considerando che il successo dell’anno scorso arrivò contro un Napoli già avviato verso lo scudetto, mentre in questo momento gli uomini di Garcia sono all’inizio di questo percorso. Per il big match di stasera, Sarri si affiderà ai vecchi, con Vecino preferito a Kamada e con Hysaj che con ogni probabilità si riprenderà una maglia da titolare. Una Lazio dunque orfana dei nuovi acquisti almeno dal primo minuto, tra i quali c’è chiaramente il francese Guendouzi, che ieri ha parlato così: “Sono orgoglioso e molto onorato di entrare a far parte di questo grande club, europeo e storico: la Lazio. Ho grandi speranze ed emozioni nell’essere con voi, per continuare a vivere la mia passione alla Lazio e fare la storia del club“.



