MOVIOLA – Colombo fiscale in occasione del gol di Guendouzi

La gara giocata al Maradona tra Napoli e Lazio è stata arbitrata da Andrea Colombo della sezione di Como. Il direttore di gara, nel primo tempo, ha condotto bene la partita nonostante qualche chiamata leggera nei confronti della Lazio. Per il resto, poco da segnalare. Nel secondo tempo, invece, qualche polemica si è scatenata. Il primo gol annullato a Zaccagni è macchiato dal fuorigioco oggettivo sul tocco di Guendouzi, entrato bene in partita. Il secondo gol, invece, ha visto il fuorigioco del medesimo Zaccagni che, però, non ha toccato il pallone. In quel caso la palla toccata da Di Lorenzo ha tuttavia raggiunto Guendouzi che ha insaccato. Da qui nasce la chiamata al VAR per Colombo, che ha così annullato la seconda rete alla Lazio.

