Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali

Questa sera alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo contro il Napoli nella trasferta del Maradona. Una sfida ostica per i biancocelesti che vorranno riscattare il brutto inizio di stagione con due sconfitte su due. Il match si potrà seguire in tv su Dazn, in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Gli utenti Sky, inoltre, potranno vedere la partita “Zona Dazn”, al canale 214.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: