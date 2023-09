Napoli-Lazio, Luis Alberto: “La squadra ha fatto una partita magnifica. Gol? Il 50% è di Felipe Anderson”

La Lazio conquista i primi tre punti della stagione. In casa dei Campioni d’Italia del Napoli, i biancocelesti vincono per 1-2 con le reti di Luis Alberto e Daichi Kamada. Proprio l’autore del primo gol della Lazio, Luis Alberto, è intervenuto a fine partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“E’ stata una partita di sacrificio da parte di tutti. Io lo avevo detto, la prima partita è stato un disastro, non era la Lazio. La seconda se perdi così ci puoi stare, ma ero tranquillo perché nella seconda partita ho visto la Lazio che io voglio. Oggi lo ha dimostrato davanti alla squadra più forte del campionato. Sono veramente contento per tutti i compagni, per la Lazio, perché hanno detto cose non giuste in questa settimana, ma abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte quando vogliamo.

Il gol? Il 50% è di Felipe Anderson, mi ha dato una palla meravigliosa, io la dovevo toccare per farla entrare in porta.

In questa settimana non è stato facile per la squadra, ma anche per me a livello personale. Questa partita, anche per me, è straordinaria, per la testa, così andiamo alla sosta un po’ più liberi, in vista della Juventus e della Champions.

Secondo gol? Ho visto Kamada passare, ho lasciato a lui, ha fatto un gran gol, anche più difficile del mio. La squadra ha fatto una partita magnifica per vincere qui. Poi, con questi arbitri cosi non si può giocare, devono venire arbitri con personalità, altrimenti ti rovina il lavoro della settimana. Lo dico oggi che abbiamo vinto, altrimenti può sembrare una scusa quando perdi. Non voglio dire altro sennò mi squalificano”.

Queste le parole dello spagnolo ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Ha fatto una partita straordinaria tutta la squadra, Felipe ha fatto un lavoro difensivo straordinario e anche offensivo. Il gol è praticamente di Felipe, l’ho dovuta solol toccare. Ero tranquillo per tutta la settimana, ora non possono dire nulla, ho visto un’altra squadra, non era una squadra di calcio a Lecce. Quando c’è questo atteggiamento si perdono poche partite. Penso che vincere una partita qui è sempre difficile. Penso che abbiamo cominciato col dubbio, poi abbiamo iniziato a prendere fiducia, trovato spazio e giocato di più e stancare anche a loro. Abbiamo fatto quattro gol al Maradona che non è facile. Importante prendere fiducia”.

