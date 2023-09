Napoli-Lazio, Sarri: “Il secondo tempo certifica la buona condizione fisica. Quella di oggi è una squadra con una bella mentalità”

Al termine della vittoria della Lazio, per 1-2 in casa del Napoli, l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il match della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo di sofferenza dopo il Napoli ha fatto bene, però non passivi. Nel secondo la partita era in dominio, abbiamo fatto il 3-1 due volte, era nell’aria. Poi nei minuti di recupero ci può stare soffrire. Dispiace per i due gol annullati, dal campo il primo sembrava regolare, mi hanno detto che era fuorigioco di qualche centimetro, il secondo si può discutere tutta la notte.

Il nostro secondo tempo certifica che la nostra condizione fisica è buona, oggi lo era anche la condizione mentale. Abbiamo attraversato sofferenze senza disunirci, il contraccolpo del 3-1 annullato due volte poteva essere pesante, invece la squadra è rimasta con la testa sulla partita, restandoci l’abbiamo portata in fondo. Quella di oggi è una squadra con una bella mentalità, quella delle prime due partite meno.

La fase difensiva penso dipenda dalla testa, è fatta da spirito di attenzione, sacrificio, molto frutto della mentalità con cui entri in campo. Guendouzi? Me lo ricordo come un giocatore di grande intensità, infatti ha fatto subito bene. Ci può dare anche equilibrio, se entra bene nei meccanismi, in fase difensiva ha delle buone qualità. Giocatore che per noi può essere estremamente utile. L’ho messo dentro anche se ha fatto solo due allenamenti con noi. Mi sembra bello attento, bello vispo nel cercar di comprendere velocemente quello di cui abbiamo bisogno. Kamada? Come tutta la squadra è andato in sofferenza nei primi 15 minuti, poi ha fatto piuttosto bene anche lui. Sto cercando di non portarlo al limite fisicamente, per cercare di farlo crescere gradualmente. anche perché ci deve crescere attraverso le partite, ora va in Nazionale e non lo avremo a disposizione.

La mia speranza è che la Lazio sia con continuità quella di stasera, ma sappiamo di essere vulnerabili da questo punto di vista”.

Queste le parole dell’allenatore ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Una bella vittoria frutto di una mentalità diversa. Siamo stati in grado di soffrire con lucidità, di prendere in mano partita e di fare 4 gol al Napoli. Siamo stati capaci di superare il contraccolpo di due gol annullati. Buona qualità di gioco. A Genoa l’abbiamo persa, ma ci aveva dato dei segnali, siamo stati scadenti solo nell’approccio ma c’è stata la reazione e siamo stati lucidi nel non prendere contropiedi. Poi siamo cresciuti, si sta crescendo fisicamente. Genoa ci ha svegliati. Luis Alberto tuttocampo? Secondo me aveva fatto una partita improtante anche contro il Genoa. I primi 20′ minuti lì abbiamo eprso tanti palloni banali ma ha fatto ujna buona artita. Penso psosa prendere mano squadra e diventare giocatore straordinario che è sempre stato e ha fatto fatica a diventare. Nuovi acquisti? Kamada ha dato subito la sensazione di aver qualità di iknserimento epalleggio non comuni, stiamo cercando di farlo crescere non stressandolo. Guendouzi è un giocatore che ha intensità, ha una a bella fasedifensiva piuttossto cattiva, persona di grande eprsonalità sembra che fosse già nel gruppo da tempo, personalità forte. Inserire continuamente giocatori nuovi è complicato, il nostro gioco è molto collettivo, vediamo dai. Teniamo in considerazione che il calcio d’agosto è un calcio finto.”

