Napoli-Lazio, Zaccagni nel pre partita: “Sarà una partita difficile ma sappiamo come affrontarla…”

Prima del match che la Lazio disputerà questa sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona contro i campioni in carica, il Napoli, Mattia Zaccagni parla ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Sarà una partita molto difficile ma sappiamo come affrontarla e cercheremo di prendere i punti. Le precedenti sono state due partite molto diverse: con il Lecce non avevamo la testa giusta, con il Genoa siamo stati un po’ sfortunati. Veniamo da due sconfitte ma sono contento della chiamata in nazionale. Per ora però pensiamo a stasera”.

