Napoli, Politano: “E’ mancata lucidità, abbiamo concesso quello che la Lazio si aspettava. C’è tanto da lavorare”

Conclusa la sfida tra Napoli e Lazio, con i biancocelesti che hanno portato a casa i tre punti vincendo per 1-2, Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn:

“Sicuramente nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni. E’ mancata lucidità nel gestire bene certe occasioni, abbiamo concesso quello che la Lazio si aspettava, rimanere bassa e poi ripartire in contropiede. Siamo stati dei polli a concedergli questo.

Il primo tempo abbiamo fatto un grande inizio di partite, la Lazio è andata in gol alla prima occasione, mentre noi abbiamo avuto tre o quattro occasioni per andare in rete. C’è da lavorare tanto, il mister è arrivato da poco. Quando ci sono tanti cambiamenti è normale che ci voglia del tempo.

Ci è mancata un po’ di velocità nel giro palla, far arrivare palla sugli esterni, anche con i terzini. E non cercare sempre di forzare la giocata.

Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Abbiamo dei giocatori nuovi che devono inserirsi, un allenatore nuovo, c’è da lavorare tanto. Adesso andremo in Nazionale, poi al ritorno avremo 7 partite in pochissimo tempo. Sicuramente vedremo un altro Napoli. Spalletti in Nazionale? Sicuramente dimostrerà il suo grandissimo talento con l’Italia, come lo ha fatto qui a Napoli”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: