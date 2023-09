PAGELLE – Felipe da impazzire confeziona per Luis e Kamada. La coppia difensiva è un muro

Provedel 7 – Alza il muro facendo capire a Spalletti che merita la chiamata in Nazionale, per batterlo è servito un triplo rimpallo stile flipper. Vola su un tiro da fuori di Kvaratskhelia per deviare in angolo, si ripete su Zielinski in apertura di ripresa e

Marusic 6,5 – Novanta minuti di sofferenza a rincorrere il georgiano che lo mette ripetutamente in crisi, si fa perdonare tutto con la generosità con cui recupera su Raspadori nei minuti di recupero.

Casale 7,5 – Si alza il livello ed appare il centrale meraviglioso della scorsa stagione. Morsa destra che si chiude su Osimhen dominando l’area di rigore.

Romagnoli 8 – Non ha paura a giocare a viso aperto su Osimhen sapendo che deve rischiare per fermare il nigeriano. Ci si mette la sfiga sul tiro di Zielinski con la deviazione decisiva che beffa Provedel ma non macchia una gara super del numero 13.

Hysaj 7,5 – Una grande partita per il terzino albanese al debutto stagionale. Senza paura in nessun duello, affronta con coraggio Politano sganciandosi anche in avanti cercando la sovrapposizione.

Dall’81’ Pellegrini SV

Kamada 7 – Un tempo quasi irritante per quanto sia ancora un pesce fuor d’acqua nell’acquario biancoceleste. Il lampo arriva sul velo di Luis Alberto dove trova l’angolino col mancino che vale i tre punti. E’ iniziata la sua avventura alla Lazio.

Dal 65′ Guendouzi 7,5 – In cinque minuti poteva essere l’esordio dei sogni con assist e gol, il var li annulla entrambi. Impatto devastante per il francese che ha già convinto tutti.

Cataldi 7,5 – Mezzora da panico come se gli tremassero le gambe, la giocata che lo sveglia dal torpore è il delizio pallone con cui manda Felipe verso l’area avversaria per il vantaggio. Da quel momento è trasformato: personalità, qualità nelle giocate, palloni recuperati.

Luis Alberto 8,5 – Soffre i primi minuti dove sbaglia davvero tanti appoggi semplici per lui che dovrebbe essere la mente della squadra. Il tacco dello 0-1 è un gioiello da ammirare mille volte così come il velo per il raddoppio.

Felipe Anderson 8,5 – Due partite da fantasma, stasera si prende la Lazio sulle spalle e la porta alla vittoria. L’assist per Luis Alberto è da visionari folli, l’azione del raddoppio è un misto fra tenacia e voglia di fare l’impresa.

Dall’80’ Pedro 6 – Poteva chiudere i conti, purtroppo incespica al limite dell’area.

Immobile 8 – L’anima di questa squadra nel bene e nel male. Sbaglierà una infinità di passaggi ma lotta per cento minuti con grinta e lucidità. La maturità di un ragazzo che non ha fatto un tiro in porta.

Dal 93′ Castellanos SV

Zaccagni 7 – Primo tempo brutto, fuori dal gioco e pochi palloni gestiti alla sua maniera. Quando si aprono spazi diventa devastante, purtroppo per lui due volte in fuorigioco.

Dal 93′ Isaksen SV

All. Sarri 8,5 – Avrà i suoi difetti ma è la soluzione e non il problema. La Lazio soffre ma non si disunisce, segna due volte e altri due gol gli vengono aiutati senza mai perdere la concentrazione. E’ iniziata la stagione dei biancocelesti.

