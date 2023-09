PRIMAVERA 1 | Lazio-Hellas Verona 2-1: i biancocelesti vincono in rimonta

90′ +6 – Finita!! I biancocelesti portano a casa il risultato.

90′ + 5 – Grande occasione per il Verona con una punizione dal limite. Gli scaligeri sprecano calciando alto.

90′ – Concessi 6 minuiti di recupero

85′ – Petta prende il posto di Sana Fernandes.

83′ – Che occasione per Sana Fernandes, che fallisce a pochi passi dalla porta dopo un appoggio di Napolitano.

79′ – Secondo cambio per i biancocelesti: Capelli rileva Di Tommaso.

68′ – Errore di Dutu che rischia di regalare il gol al Verona: bravo Magro a leggere bene la situazione.

53′ – Che occasione sfumata per Gonzalez, il quale davanti al portiere manda sul fondo un pallonetto con il portiere fuori dai pali.

48′ – GOOOOOL DELLA LAZIO! Biancocelesti in vantaggio con Ruggeri che coglie di testa una passa crossata da Sana Fernandes. 2-1

46′ – Subito prima occasione per i biancocelesti con Gonzalez che non riesce a concludere al meglio.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ + 5 – Termina il primo tempo dopo 5 minuti di recupero.

44′ – GOL DELLA LAZIO!!!! Grande azione dei biancocelesti che si conclude con un cross in mezzo di Milani colto al volo da Gonzalez che colpisce la traversa. Bravo Sulejmani a buttarla dentro con un tap-in vincente.

41′ – Balde non ce la fa: al suo posto Sulejmani.

40′ – Secondo squillo del Verona con un tiro chge termina alto sopra la traversa.

36′ – Ammonito Gonzalez dopo esser andato faccia a faccia con un avversario in seguito a un fallo su Balde fischiato dall’arbitro.

32′ – Lazio che torna a più riprese nell’area del Verona senza causare alcun pericolo.

28 ‘ – Gol del Verona: al primo tiro in porta gli ospiti passano in vantaggio: un tiro non irresistible di Patané a cui Magro non riesce ad opporsi non avendolo probabilmente visto partire.

16′ – Fase statica della partita: più Lazio che Verona, il quale sta costruendo la propria fase offensiva sul contropiede.

11’ – Grande occasione per Sana Fernandes non concretizzata dopo un cross al centro da parte di Milani.

1’ – Fischio d’inizio!

Archiviato il k.o. alla prima giornata contro l’Atalanta, la Lazio Primavera si appresta a fare il suo esordio casalingo nel nuovo campionato di Primavera 1. I biancocelesti, alle ore 14:30, affronteranno l’Hellas Verona, reduce dal successo alla 1° giornata per 5-1 contro il Lecce. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Hellas Verona, valida per la 2° giornata di campionato:

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Napolitano; Sanà Fernandes, Gonzalez, Balde.

A disposizione: Martinelli, Renzetti, Petta, Serra, Tredicine, Sulejmani, Marini, D’Alessandro, Capelli, Urbano, Zazza.

Allenatore: Stefano Sanderra.

HELLAS VERONA: Toniolo; Rigo, Dalla Riva, Nwanege, Calabrese, Patanè, Dentale, D’Agostino, Diao, Corradi, Cissè.

A disposizione: Ravasio, Marchetti, Agbonifo, Szimionas, De Battisti, Doucourè, Valenti, Trevisan, Fagoni, Pavanati, Vermesan.

Allenatore: Paolo Sammarco.

