PRIMAVERA 1 | Lazio-Hellas Verona, Ruggeri: “Sto vivendo un’esperienza bellissima da capitano, ora pensiamo subito alla prossima” – VIDEO

Al termine del match di Primavera 1 tra Lazio ed Hellas Verona, vinto dai biancocelesti in rimonta per 2-1, il difensore della Lazio Fabio Ruggeri ha parlato in zona mista.

Queste le sue parole:

“La mia un’esperienza molto bella ed importante. Siamo riusciti a risalire dalla Primavera 2 alla 1 che è un campionato che affascina di più per il livello. Gol del vantaggio? Una palla mossa da calcio d’angolo da Sana, poi sulla ribattuta ci siamo ritrovati davanti alla porta e la palla è entrata con un autogol. Per quanto riguarda la Youth League, ancora dobbiamo pensarci perché eravamo concentrati sul Verona. Ora lavoriamo per preparare la trasferta di Lecce e poi penseremo anche alla sfida con l’Atletico. Dutu? Io e lui siamo una coppia molto bella, è uno dei ragazzi con cui ho legato di più sia dentro che fuori dal campo e penso che si veda. Balde ha rimediato una botta al ginocchio, non so quanto sia grave, si vedrà dagli esami.”

