PRIMAVERA 1| Le pagelle – Sulejmani entra e segna. Certezza Ruggeri in fase difensiva (e sul risultato)

Magro 6 – Subisce gol al primo tiro in porta. Non irresistibile, peraltro. Viene chiamato in causa poche altre volte. Salva la porta biancoceleste in occasione dell’errore di Dutu nel secondo tempo.

Bedini 6,5 – Ottimo lavoro di lettura difensiva quest’oggi a cui alterna anche una delle buone soluzioni offensive. Non regala nulla a uno degli avversari più difficili da tenere oggi: il terzino sinistro Rigo.

Dutu 6 – La fase difensiva con Ruggeri funziona e si è visto anche oggi: i rischi corsi sono pochissimi, sarebbero nulli se nel secondo tempo non avesse rischiato di regalare il gol del pareggio.

Ruggeri 8 – La sua presenza c’è sempre e la tranquillità nel gestire il pallone è una forza in più per la squadra in una fase difensiva molto complessa contro una squadra importante. Per lui anche la gioia del gol del vantaggio all’inizio della ripresa.

Milani 6,5– Il suo supporto alla fase offensiva è sempre importante, così come consolidati sono i suoi movimenti difensivi. Qualche sbavatura nel giocare il pallone dietro. Prova, tuttavia, positiva.

Di Tommaso 6,5 – La sua presenza in mezzo al campo è sempre costante, così come il lavoro sporco che porta a casa trasformando l’azione a favore dei biancocelesti. Una delle scoperte più belle della passata stagione sta dando buona continuità anche in massima serie. Dal 79′ Capelli 6 – Pochi secondi dopo il suo ingresso il peso in campo si è notato sin da subito.

Nazzaro 6 – Fisicità e pulizia in mezzo al campo: buona prova del numero 30 che pecca in copertura in un paio di occasioni non influendo sulla gara.

Napolitano 6,5 – Delle volte scompare dalla partita, ma quando avanza palla al piede è inarrestabile. Contributo difensivo a parte, il giocatore crea diverse occasioni per i biancocelesti confermandosi una pedina importante per Sanderra.

Sana Fernandes 6,5 – Un gara fatto di molti guizzi dalla sinistra e molta qualità, anche se delle volte si impunta preferendo la via personale. In fase di finalizzazione, tuttavia, cerca sempre l’appoggio. Manca l’occasione per chiudere la gara. Dall’85’ Petta SV

Gonzalez 6,5 – Da una sua intuizione nasce la rete del pareggio dei biancocelesti. In semirovesciata colpisce infatti la traversa che termina sui piedi di Sulejmani. Polmoni e testa per dare qualità alla fase offensiva dei biancocelesti, anche se sciupa qualche occasione di troppo.

Balde 6 – Una gara fatta di protezione palla e qualche tentativo di guizzo non andato a buon fine. La sua gara si conclude al 41esimo a causa di qualche acciacco di troppo. Dal 41′ Sulejmani 7,5 – Ingresso in campo e gol. La sua presenza si è notata subito. Con lui i biancocelesti hanno guadagnato in fisicità.

All. Sanderra 7 – Sin dai primi minuti di gioco il predominio del campo. Un gol subito alla prima occasione, ma la squadra rimane solida e dopo l’infortunio e uscita di Balde la squadra mantiene una propria fisionomia e, anzi, si rilancia all’attacco.

