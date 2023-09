PRIMAVERA 1 – Sfida complessa per la Lazio contro il Verona alla ricerca dei primi punti

Un inizio in salita per la Lazio Primavera di Sanderra, ma nessun allarmismo: era la prima gara, in casa dell’Atalanta, in una competizione da cui i biancocelesti mancano da 2 anni e soprattutto delle cose buone si sono viste. La base da cui parte la Lazio è buona: una squadra salda, consolidata l’anno passato con un percorso molto importante e con cui si può fare bene anche in Primavera 1. Diversi spunti importanti messi in mostra nella prima gara ufficiale di questa stagione.

LA LAZIO – I biancocelesti non apporteranno dei grandi cambi di formazione: per una squadra che ha trovato un punto di forza nella continuità è importante seguitare sulla strada intrapresa nella prima gara stagionale in casa dell’Atalanta. I fulcri della passata stagione si sono mostrati tale anche in questa prima uscita comunque complessa. A partire da Magro, che ha salvato i biancocelesti in un paio di occasioni con parate di spessore. Bene anche Napolitano e Di Tommaso. Davanti Balde, dovesse riuscire a confermarsi quello della passata stagione, potrebbe creare la giusta dicotomia con Sana Fernandes proponendo delle soluzioni più che valide.

L’AVVERSARIO – Certo è che la squadra che i biancocelesti sfideranno ha mostrato grande qualità all’esordio: il Verona ha infatti battuto 5-1 il Lecce, in possesso dell’ultimo titolo di Primavera 1. Di certo non l’avversario migliore con cui iniziare a fare punti. Si tratta infatti di un test tanto importante quanto complesso per i biancocelesti. Una caratteristica della prima vittoria dei veneti è nel fatto che in gol sono andati ben 5 giocatori diversi creando così una situazione di dominio contro il Lecce ribaltando quelle che erano le aspettative. I gialloblù sono infatti arrivati al tredicesimo posto la passata stagione, non mettendo mai in dubbio la permanenza in massima serie ma mostrando, quello si, diverse defezioni. La squadra vista nella prima partita, invece, sembra completamente rimaneggiata.

