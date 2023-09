Calciomercato, Fares apre al Brescia: manca l’intesa tra società

Mohamed Fares, esterno biancoceleste, ha aperto al Brescia come riporta calciomercato.com. Adesso, resta da trovare l’intesa economica tra il club lombardo e la Lazio (il Brescia potrà operare sul mercato fino all’8 settembre per via della definitiva ammissione tardiva alla Serie B).

Il classe 1996 avrebbe un contratto con la Lazio in scadenza nel 2025, ma non rientra nei piani di Sarri che è tranquillo nel liberarlo.

