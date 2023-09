Guendouzi: “Prima partita e prima vittoria” – FOTO

Quest’oggi si conclude la terza giornata di Serie A prima del turno di stop a causa degli impegni delle nazionali. In programma alle 18:30 sono scese in campo Inter e Fiorentina a San Siro oltre a Torino e Genoa. Nella prima gara si è imposta l’Inter per 4-0 contro la Fiorentina con le reti di Thuram, la prima in Serie A, Chalanoglu su calcio di rigore e la doppietta di Lautaro Martinez. Al grande Torino, invece, la gara è stata bloccata sullo 0-0 fino al 94′, minuto in cui Radonjc ha sbloccato la gara.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: