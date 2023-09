Manca poco al fischio d’inizio del match tra Genoa e Torino allo stadio Olimpico e, nel pre partita parlano ai microfoni di DAZN il ds dei grifoni Marco Ottolini e il difensore del Genoa, Sabelli, riguardo la partita imminente facendo accenni alla precedente con la Lazio.

Come riporta calciomercato.com, queste sono le dichiarazioni del ds: “Ci si deve aspettare un Genoa che sia capace di tenere testa all’avversario. Non eravamo scarsi dopo la gara contro la Fiorentina e non siamo fortissimi dopo la partita con la Lazio. L’obiettivo del mercato era rinforzare la squadra per essere competitivi e alzare il nostro livello, ci divertiremo se otterremo gli obbiettivi prefissati”.