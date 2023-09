Social, la Lazio lo definisce “Luce Alberto”

L’account Instagram ufficiale della Lazio, dedica un video a Luis Alberto unendo parte dei suoi migliori gol da quando porta l’aquila sul petto. Dopo la magia di ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona, il gol del vantaggio contro il Napoli, la società non può che omaggiare il giocatore definendolo con un gioco di parole come “Luce Alberto” poiché è stato definito proprio come la luce della Lazio.

Di seguito il link del post: https://www.instagram.com/reel/Cwu9rnvK_oU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

