La Lazio rilascia le informazioni sui mini abbonamenti Champions League

La S.S. Lazio comunica che in occasione della partecipazione alla UEFA Champions League 2023/24 sono stati ideati i mini abbonamenti relativi alle tre gare casalinghe del girone E contro Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic.

Di seguito le fasi di vendita e le modalità di abbonamento:

Da martedì 5 settembre alle ore 12:00 a venerdì 8 settembre alle ore 23:00, la vendita dei mini abbonamenti sarà aperta a:

⁃ Agli abbonati al Campionato 23/24 che potranno esercitare il diritto di prelazione sul posto.

⁃ Ai non titolari di abbonamento al Campionato 23/24 nei posti liberi dello stadio.

Da sabato 9 settembre alle ore 12:00 a martedì 12 settembre alle ore 23:00:

⁃ La vendita dei mini abbonamenti sarà aperta a tutti sui posti rimasti liberi. IMPORTANTE: In questo periodo gli abbonati al campionato potranno usufruire della tariffa loro riservata ma non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto.

Da mercoledì 13 settembre alle 12:00 fino al giorno della gara contro l`Atletico Madrid:

⁃ Periodo dedicato alla vendita dei biglietti per la prima partita casalinga di Champions League, Lazio-Atletico Madrid in programma martedì 19 alle ore 21:00, le cui modalità di vendita saranno comunicate nei prossimi giorni.

MODALITÀ DI ABBONAMENTO

A) I titolari dell’abbonamento al campionato 23/24 caricato sulla tessera MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD potranno sottoscrivere l’abbonamento sul portale sslazio.vivaticket.it o presso i punti vendita Vivaticket. Come fare:

⁃ Sul portale sslazio.vivaticket.it inserire nell’apposita sezione il codice della tessera (di una delle due fidelity card) e stampare il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, su un foglio A4

⁃ Presso i punti vendita Vivaticket comunicare il codice della tessera all’operatore che caricherà l’abbonamento sulla tessera e stamperà il segnaposto su un supporto cartaceo.

⁃ Ricordiamo che i Lazio style sono abilitati solo esclusivamente alla vendita dei mini abbonamenti invalidi civili, accompagnatori e disabili in carrozzina.

B) I titolari dell’abbonamento con il titolo tradizionale (ovvero cartaceo), potranno esercitare comunque il diritto di prelazione sul proprio posto. Come fare:

⁃ Sul portale sslazio.vivaticket.it inserire nella sezione CODICE DI PRELAZIONE il codice dell’abbonamento di campionato. Al codice vanno cancellati i primi tre zeri per comporre un codice complessivo di 12 cifre.

⁃ Presso i punti vendita Vivaticket comunicare all’operatore il codice dell’abbonamento cartaceo (il titolo verrà stampato su un supporto cartaceo).

C) I non titolari dell’abbonamento al campionato ma possessori della tessera MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD potranno sottoscrivere il mini abbonamento sui posti rimasti liberi attraverso il portale sslazio.vivaticket.it o presso i punti vendita Vivaticket. Come fare:

⁃ Inserire nell’apposita sezione del portale sslazio.vivaticket.it il codice della tessera (fidelity card) e stampare il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, su un foglio A4

⁃ Consegnare il codice all’operatore di uno dei punti vendita Vivaticket che caricherà l’abbonamento sulla tessera e stamperà il segnaposto su un supporto cartaceo.

⁃ Ricordiamo che i Lazio Style 1900 Official Store sono abilitati solo esclusivamente alla vendita dei mini abbonamenti invalidi civili, accompagnatori e disabili in carrozzina.

D) Coloro che non hanno l’abbonamento al campionato e non hanno nessuna delle due tessere MILLENOVECENTO e/o EAGLE CARD dovranno prima acquistarne una presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o sul portale sslazio.vivaticket.it e solo successivamente potranno acquistare il mini abbonamento e caricarlo sulla tessera. Potranno sottoscrivere il mini abbonamento sui posti rimasti liberi attraverso il portale sslazio.vivaticket.it o presso i punti vendita Vivaticket. Come fare:

⁃ Inserire nell’apposita sezione del portale sslazio.vivaticket.it il codice della tessera (fidelity card) e stampare il segnaposto, contenente le informazioni sul posto acquistato, su un foglio A4

⁃ Consegnare il codice all’operatore di uno dei punti vendita Vivaticket che caricherà l’abbonamento sulla tessera e stamperà il segnaposto su un supporto cartaceo.

⁃ Ricordiamo che i Lazio Style 1900 Official Store sono abilitati solo esclusivamente alla vendita dei mini abbonamenti invalidi civili, accompagnatori e disabili in carrozzina.

Informazioni importanti

⁃ Coloro i quali sono in possesso di abbonamento tradizionale dovranno, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, dovranno recarsi presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda per convertire l’abbonamento tradizionale in digitale, caricandolo sulla tessera acquistata precedentemente o contestualmente.

⁃ Ricordiamo che i Lazio Style 1900 Official Store sono abilitati solo esclusivamente alla vendita dei mini abbonamenti invalidi civili, accompagnatori e disabili in carrozzina.

TABELLA SETTORI E PREZZI

AGEVOLAZIONI

ABBONATI CAMPIONATO 2023/24

Possibilità di sottoscrivere il mini abbonamento Champions League a un prezzo speciale con la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto.

UNDER 16

La tariffa UNDER 16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2007 ed è disponibile per tutti settori.

UNDER 14 AQUILOTTO

La tariffa Under 14 Aquilotto è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2009. L’abbonamento Aquilotto per la tribuna Tevere Top e la tribuna Monte Mario Top deve essere acquistato necessariamente abbinato ad un abbonamento adulto.

INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore. La tariffa è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle avrà l’accesso gratuito in tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

Al momento del pagamento

Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.

Alla conferma del pagamento

Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso l’abbonamento.

fonte sslazio.it

