Calciomercato | Pedullà: “Vecino resta alla Lazio”

Come riportato da Alfredo Pedullà su X, Matias Vecino resterà nel club biancoceleste. “Il Galatasaray ci aveva provato una settimana fa, ma il centrocampista non è stato mai considerato in uscita” come si legge sul suo profilo social. Smentite, dunque, tutte le indiscrezioni dalla Turchia.

#Vecino resta alla #Lazio. Il #Galatasaray ci aveva provato una settimana fa, ma il centrocampista non è stato mai considerato in uscita — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 4, 2023

