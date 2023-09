CdS | Carisma e tecnica, Guendouzi si è presentato al top

Come riportato dal Corriere dello Sport, in 34 minuti di gioco il francese ha giocato 13 palloni e ha realizzato un 75% di passaggi utili. Guendouzi si alternerà con Kamada, può giocare anche in difesa. A 24 anni con 4 top campionati toccati in carriera (Serie A, Ligue 1, Premier League e Bundesliga), ha portato alla Lazio il dinamismo e il carisma che serviva.

