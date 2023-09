CdS | Con Kamada un patto per il futuro

Come riportato dal Corriere dello Sport, il giapponese è stato l’acquisto più misterioso della Lazio. Si vocifera che Kamada avrebbe voluto firmare un contratto breve (biennale) e che Lotito spingeva per un pluriennale. Alla fine, le due parti hanno concordato di firmare un contratto di un anno, valido fino a giugno 2024, ma che prevede una doppia opzione di prolungamento.

Entrambi, unilateralmente, possono far scattare il rinnovo per altri due anni a cifre già concordate.

Durante la sosta il giocatore risponderà alla convocazione della nazionale, giocando contro Germania (9 settembre) e Belgio (12 settembre). È il terzo giapponese ad aver segnato al Napoli, dopo Morimoto e Nagatomo. Invece, in Serie A un centrocampista nipponico non segnava dal gol di Keisuke Honda al Bologna nel 2017.

