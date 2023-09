CHAMPIONS LEAGUE | Lazio, la lista Uefa per la fase a gironi: 22 i calciatori biancocelesti inseriti

Dopo la pausa estiva, come ogni martedì, torna in diretta TV ‘Football Crazy’, la trasmissione televisiva dei tifosi laziali condotta dalla giornalista Elisa Di Iorio. Ma c’è una novità. La potrete seguire dalle 21.00 alle 22.30 in chiaro sul nuovo canale 17 T9. Come sempre, non mancheranno grandi personaggi del mondo Lazio: Giancarlo Oddi e Michelangelo Sulfaro come ospiti fissi, in più si alterneranno giornalisti di fede biancoceleste, per commentare insieme la stagione della Lazio.

PER VEDERLA IN STREAMING

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: