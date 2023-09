GdS | Rovella passa agli straordinari: entrerà dopo la sosta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 21enne ex Juve è rimasto in panchina nelle prime tre giornate di campionato. Rovella è in attesa del debutto con la Lazio, ma al momento risente di un ritardo di condizione dopo lo stop muscolare di fine luglio, quando era al lavoro con i bianconeri. La sosta della A gli consentirà di integrare la preparazione per essere pronto per la prossima sfida di campionato.

