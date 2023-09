Il Messaggero | La Nazionale in campo. Spalletti con 9 “romani”

Come riportato da Il Messaggero, oggi alle ore 17 Luciano Spalletti accoglierà a Coverciano i convocati per il primo allenamento in vista delle prossime due gare contro Nord Macedonia e Ucraina. Sono nove i giocatori che arriveranno da Roma: Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni, Immobile più Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Cristante.

