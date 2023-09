Napoli-Lazio, Ziliani: “Cataldi come Krunic: stupenda copertura al Maradona”

Secondo quanto raccontato dall’esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, il calciatore della Lazio è stato molto vicino al Galatasary. Il club turco, infatti, aveva persino prenotato le visite mediche al centrocampista uruguaiano. Tuttavia è stato il mister della Lazio Maurizio Sarri a bloccare tutto dal momento che non voleva perderlo. Il Galatasaray è, al momento, alla ricerca di altri profili per il centrocampo.

Vecino to Galatasaray won’t happen — dealxwas almost completed, medical booked but Lazio manager Sarri didn’t want to lose Vecino ⛔️🟡🔴 #Gala

Negotiations collapsed, Gala already working on different targets. pic.twitter.com/ioVPcIXoBQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023