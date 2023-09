NAZIONALI | Lazio, gli impegni dei nove calciatori biancocelesti convocati | FOTO

Conclusa la 3° giornata di Serie A, che ha visto la Lazio battere per 1-2 in trasferta il Napoli, tornano gli impegni delle Nazionali, con il campionato italiano che riprenderà il weekend del 16-17 settembre. In casa biancoceleste, sono nove i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Nicolò Casale, Ciro Immobile, Ivan Provedel, Alessio Romagnoli e Mattia Zaccagni con l’Italia, Elseid Hysaj con l’Albania, Daichi Kamada con il Giappone, Adam Marusic con il Montenegro e Diego Gonzalez con il Paraguay.

Di seguito il programma completo degli impegni dei calciatori della Lazio, riportato dal sito ufficiale biancoceleste:

Albania, qualificazioni Euro2024 | ELSEID HYSAJ Repubblica Ceca-Albania, 7 settembre ore 20:45 Albania-Polonia, 10 settembre ore 20:45 Giappone, amichevoli | DAICHI KAMADA Germania-Giappone, 9 settembre ore 20:45 Giappone-Turchia, 12 settembre ore 14:20 Italia, qualificazioni Euro2024 | NICOLÓ CASALE, CIRO IMMOBILE, IVAN PROVEDEL, ALESSIO ROMAGNOLI, MATTIA ZACCAGNI Macedonia-Italia, 9 settembre ore 20:45 Italia-Ucraina, 12 settembre ore 20:45 Montenegro, qualificazioni Euro2024 | ADAM MARUSIC Lituania-Montenegro, 7 settembre ore 18:00 Montenegro-Bulgaria, 10 settembre ore 18:00 Paraguay, qualificazioni Mondiale 2026 | DIEGO GONZALEZ Paraguay-Perù, 8 settembre ore 00:30 Venezuela-Paraguay, 13 settembre ore 00:00 N.B. orari CEST Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

