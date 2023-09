Roma, giallorossi costretti a lasciare fuori due nuovi acquisti dalla lista Uefa: il motivo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Roma ha dovuto fare a meno di due nuovi acquisti nella lista UEFA. Si tratta di Azmoun e Kristensen, entrambi esclusi dalla competizione europea. Il motivo non è del tutto chiaro, lo è solo per il club giallorosso che dopo l’arrivo di Lukaku ha dovuto fare i conti con il costo dei cartellini, gli ammortamenti, gli stipendi e le eventuali commissioni. Da considerare anche i costi virtuosi e gli accordi tra il club giallorosso e la Uefa nell’ambito del Fair Play finanziario. Per tutte queste condizioni la Roma ha potuto inserire dunque solo 5 dei nuovi 7 arrivati.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: