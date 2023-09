SERIE A | Lazio, la lista dei calciatori biancocelesti per il campionato

Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, Mohamed Fares ha due anni di contratto con la Lazio e, nelle prossime ore, dovrebbe arrivare il rinnovo per un altra stagione, con nuova scadenza nel 2026, per fare in modo da alleggerire il suo ingaggio con i biancocelesti.

Successivamente, potrebbe completarsi il suo trasferimento, in prestito, in Serie B, più precisamente al Brescia, con la possibilità di chiusura tra stasera e domani. Il Brescia, che aveva sondato anche altri profili, ora sarebbe in attesa del via libera per il calciatore della Lazio.

#Fares rinnova con la #Lazio. Il #Brescia – che lo aveva sondato una settimana fa – può chiudere tra stasera e domani — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 4, 2023

