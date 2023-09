Torino, comunicato sulle condizioni di Djidji: salterà il match contro la Lazio

Il Torino, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato ufficiale comprendente le condizioni di Djidji, difensore granata. Il giocatore si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico e per lui è previsto un periodo di stop. Tra le partite che salterà, vi è in programma anche una sfida con la Lazio che si terrà nel weekend del 27 settembre. Aui di seguito la nota: “Il calciatore Koffi Djidji è stato sottoposto oggi a Montecarlo presso l’Institut Monégasque de Médecine et de chirurgie du Sport ad intervento di addominoplastica dal Professor Gilles Reboul, alla presenza dello staff medico del Torino FC. L’atleta inizierà immediatamente il percorso riabilitativo”.

