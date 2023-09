Buon compleanno Felipe Caicedo! Il Panterone compie oggi 35 anni

Nell’edizione odierna de il Corriere dello Sport si può trovare una lunga intervista a Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli e ora collaboratore tecnico di Francesco Calzona, tecnico della Nazionale slovacca. Calzona era il vice di Sarri ai tempi del Napoli e proprio Sarri è stato scelto da Hamsik come il migliore: “Il 4-3-3 mi piace come modello di interpretazione, mi ha dato tanto. Se dovessi scegliere un solo allenatore dico Sarri, nonostante fosse molto impegnativo, per così dire. Ci diceva tante cose, a volte mi chiedevo anche: ma perché? A cosa ci servono? Ci riempiva la testa, se posso usare una frase che può rendere bene il concetto. Aveva ragione lui, probabilmente.”

