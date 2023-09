CdS | La Lazio è rinata equilibrando le fasce

Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli abbonamenti per assistere le gare interne della Lazio in Serie A stanno aumentando e ieri si è arrivati a quota 29700. Nel frattempo, ieri la società ha lanciato anche la campagna abbonamenti per il girone della Champions, la quale inizierà oggi e terminerà l’8 settembre per gli abbonati in campionato, mentre dal 9 partirà la vendita libera per tutti.

Parlando di calciomercato, Fares ha rinnovato il contratto con la Lazio per facilitare il suo trasferimento al Brescia. Basic, invece, è richiesto dal Trabzonspor in Turchia, ma il croato non sembra propenso ad accettare.

