Compleanno Caicedo, la risposta di Felipe agli auguri del club biancoceleste: “Grazie Lazio mia” | FOTO

Pino Capua, medico traumatologo della FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute. Queste le sue parole:

“Senza un’adeguata preparazione e un allenamento costante durante tutto l’anno, i rischi legati agli sport in vacanza sono ovunque. Anche la partita a tamburello sulla battigia può provocare una fastidiosissima tendinite del gomito. Per non parlare degli sport in acqua, tra cui sci nautico e windsurf: per il primo servono muscoli di gambe e braccia ben allenati; stare in equilibrio sulla tavola da surf, poi, comporta uno sforzo fisico non indifferente. In mancanza di un allenamento, infatti, crea problemi alla colonna vertebrale perché la si sottopone a un carico al quale durante l’anno non è stata abituata.

I traumi sono provocati essenzialmente da mancanza di allenamento, poi certo può esserci anche un po’ di sfortuna come nel caso del nostro amico Jovanotti, caduto in bicicletta a Santo Domingo mentre pedalava a grande velocità. Il suo esempio è il classico evento traumatico provocato da incidente. Diverso è l’atteggiamento di molti italiani che in estate si sentono campioni del mondo di qualunque sport senza averne mai praticato uno durante il resto dell’anno. Non solo fare attenzione durante le vacanze, ma arrivare preparati al periodo di riposo in cui si vuole praticare attività sportiva durante le tanto agognate ferie”.

Lo riporta il sito Adnkronos.com.

