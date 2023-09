GdS | Milinkovic? No, Nedved… Lazio pazza di Kamada

Come sottolinea il Corriere dello Sport, le ali della Lazio sono rinate, protette dai terzini. La resurrezione della Lazio, infatti, parte dalle fasce difensive. Marusic e Hysaj, per la prima volta insieme, hanno alzato lo standard ai livelli della scorsa stagione riuscendo a coprire le spalle di Felipe Anderson e Zaccagni. Entrambi hanno vissuto l’estate con problemi fisici: Marusic si era sottoposto a un intervento chirurgico per un’ernia inguinale alla fine della scorsa stagione e i postumi dell’operazione se li è portati avanti per gran parte del ritiro; Hysaj si è allenato a singhiozzo per la gestione dell’infiammazione del tendine d’Achille. Nonostante qualche imprecisione, Marusic ha aperto e chiuso la sfida contro il Napoli con due interventi decisivi prima su Kvaratskhelia e poi su Raspadori. Hysaj, invece, è rimasto in campo per 82 minuti e aveva dato il via all’azione del gol di Zaccagni, poi annullato.

