Il Tempo | Guendouzi strega Sarri

Vecino voleva lasciare la Lazio, ma Sarri lo ha bloccato. La trattativa con il Galatasaray era praticamente conclusa, ma il retroscena è emerso solo quando era già tutto finito. Erano state prenotate addirittura le visite mediche per l’uruguaiano e alla Lazio sarebbero entrati 3,5 milioni, anche se poi non avrebbe potuto sostituirlo. Sarri si è opposto alla cessione, rassicurandolo sul fatto che troverà spazio. Probabilmente la separazione tra le parti avverrà lo stesso in inverno, con la Lazio che segue Wieffer e Herrera.

Anche Basic è destinato a partire, anche se ha rifiutato ogni offerta. Ieri è anche arrivata la sua esclusione dalla lista Champions. Lo stesso vale per Fares e Diego Gonzalez, che andranno al Brescia, e per Mandas. Tutti saranno però utilizzabili per Serie A e Coppa Italia. L’unico non considerato è stato Kamenovic, a cui si sta cercando una sistemazione tra Svizzera, Turchia e Arabia.

Il Messaggero

