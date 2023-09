La Lazio elogia Guendouzi e il suo esordio in biancoceleste: “Una bella faccia tosta!” | VIDEO

Sabato sera, nella vittoria della Lazio per 1-2 in casa del Napoli, al minuto 65′, è arrivato l’esordio ufficiale in biancoceleste di Mattéo Guendouzi, arrivato dal Marsiglia negli ultimi giorni di mercato. Il club biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha elogiato il nuovo numero 8 della Lazio ed il suo esordio. Il video pubblicato, che riprende le giocate del classe ’99 contro il Napoli, con tanto di gol annullato, è accompagnato dalla didascalia che recita: “Una bella faccia tosta!”.

