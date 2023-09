Lotito: “Se gli arbitri di oggi hanno a disposizione certe tecnologie è anche grazie a me”

Attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di campionato.

In merito alla sfida tra Napoli e Lazio, che ha visto la squadra biancoceleste portare a casa i tre punti grazie al successo per 1-2, queste sono state le decisioni riportate nel comunicato: “Il Giudice sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga acquisita a cura della medesima Procura una dettagliata relazione da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico in ordine ai fatti riportati, che coinvolgono l’intera tifoseria della Soc. Lazio presente (nel numero di 983 sostenitori), relativamente alla segnalazione di cori discriminatori di matrice razziale (avverso calciatori avversari in campo) e religiosa (avverso tifoseria di altra squadra), nonché cori denigratori di matrice territoriale (avverso la tifoseria avversaria), intonati in più occasioni durante l’incontro dai suddetti sostenitori in percentuali diverse fino alla totalità, comprensivamente delle iniziative assunte anche ai fini della identificazione dei suddetti tifosi e la conferma circa la loro appartenenza a gruppi della tifoseria organizzata presenti allo Stadio Olimpico durante le gare casalinghe della società biancoceleste”.

Inoltre, la Lazio ha ricevuto un’ammenda di 10.000,00 euro “per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Infine, confermate le sanzioni per due calciatori biancocelesti: “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara” hanno ricevuto l’ammonizione Mattia Zaccagni (seconda sanzione) e Luis Alberto (prima sanzione).

