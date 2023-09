CdS | Primavera, sfortuna Balde: fuori sei mesi. Attacco da rifare

Al termine del match di Primavera 1 tra Lazio ed Hellas Verona, vinto dai biancocelesti in rimonta per 2-1, il tecnico della Lazio Stefano Sanderra ha parlato in zona mista.

Queste le sue parole:

“Vittoria frutto di una grandissima prestazione sia tattica che di cuore. Ribaltare una partita così difficile andando sotto immeritatamente non è facile, ci abbiamo messo determinazione e sono soddisfatto di questo. CI sono comunque grandi margini di miglioramento, c’è da lavorare tanto sopratutto per l’inserimento dei nuovi giocatori arrivati. A parte gli ultimi due acquisiti che abbiamo conosciuto da poco, c’era già un gruppo forte e consolidato l’anno scorso e credo che anche i giocatori all’interno dello spogliatoio possano aiutare i nuovi ad integrarsi. Questa è una squadra che deve mantenere la categoria, sappiamo che non siamo da piani alti, ma daremo filo da torcere a tutti. Già oggi non era facile contro questo Verona e abbiamo dimostrato di saper vincere contro questa squadre. Youth League? Un’avventura veramente affascinante ed unica. pEr tanti di noi è molto particolare. Avremo tanti impegni ravvicinati, ma adesso abbiamo una rosa lunga con giocatori che possono dare ricambi a chi cala nel rendimento. Balde ha riportato una distorsione credo, vedremo più avanti con gli accertamenti.”





