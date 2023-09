Il Messaggero | Sarri “in ritiro” coi nuovi per la ripresa: tocca a Rovella, Isaksen e Castellanos

Dei nuovi acquisti finora solo Kamada si è inserito subito, anzi si è anche sbloccato con un gol al Maradona sabato sera. Ed è anche l’unico dei nuovi acquisti ad esser stato convocato in nazionale e che dunque non passerà la sosta a Formello. Sarri si concentrerà sui neo acquisti di movimento rimasti a Roma, Nenci su Sepe e Mandas.

Come scrive Il Messaggero, Rovella è ancora un oggetto misterioso: la sua gamba destra è ancora al 30% dopo aver saltato il ritiro con la Juventus per uno stiramento. Isaksen deve riprendere a correre, Castellanos capire meglio i movimenti di gioco prima di concentrarsi sui gol. Dopo la sosta la Lazio dovrà cominciare ad allargare la rosa visti i tre impegni a settimana, dunque saranno fondamentali le rotazioni. E’ così che Sarri ha convinto Vecino a restare almeno fino a gennaio. A quel punto, se parte Vecino Lotito proverà a prendere Wieffer, obiettivo per giugno. Oggi Fares andrà al Brescia dopo aver rinnovato, spalmando in tre anni il vecchio contratto.

Ieri è partita la campagna dei mini abbonamenti per la Champions e in poche ore sono stati staccati 5000 tagliandi. Per la Serie A si sfiora quota 30mila abbonati.

