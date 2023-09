Il Tempo | Per Felipe scatta l’ora del rinnovo

Felipe Anderson non aspetterà per sempre. Il suo contratto scade a giugno 2024, alla fine di questa stagione, e Lotito deve blindarlo al più presto vista anche la fiducia che Sarri ripone nel calciatore. Come riporta Il Tempo, Anderson si aspetta una chiamata dalla dirigenza per discutere del rinnovo. E’ vero che Lotito ha diversi impegni, ma questa attesa non è giustificabile soprattutto se si parla di un elemento così centrale nel gioco di Sarri. La fine del calciomercato e la sosta sono l’occasione ideale per sedersi al tavolo e discuterne. L’evoluzione del brasiliano è stata evidente specialmente nella scorsa stagione, in questa avrà l’opportunità di brillare ancora di più.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: